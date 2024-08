Lecce-Cagliari dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lecce vs Cagliari

Il Lecce ospita il Cagliari nel terzo turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.

Reduce da due sconfitte patite nelle prime due giornate di campionato, il Lecce torna in campo per affrontare una squadra viceversa ancora imbattuta nel torneo: il Cagliari.

La compagine salentina si presenta all’appuntamento dopo essere stata travolta per 4-0 in casa dall’Atalanta nel match d’esordio nel torneo e dopo aver ceduto a San Siro contro i campioni d’Italia dell’Inter dove è stata piegata dalle reti di Darmian e Calhanoglu (su rigore).

Due pareggi consecutivi invece per i rossoblù di Davide Nicola che, dopo aver fermato sullo 0-0 la Roma nella prima giornata, sono poi stati raggiunti sull’1-1 dal Como nella seconda uscita. Per il Cagliari, quella con il Lecce, sarà la prima partita giocata in trasferta nel corso di questo campionato.

Le due squadre si sono già affrontate venti volte nella loro storia in Serie A e il bilancio complessivo sorride leggermente ai sardi in virtù delle 7 vittorie conseguite, a fronte di 7 pareggi e 6 affermazioni dei pugliesi.

In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.