Leao recupera per Juventus-Milan? Il portoghese ha svolto lavoro personalizzato nell'ultimo allenamento

Attesa per capire se Leao potrà essere a disposizione di Sergio Conceicao per la sfida in Supercoppa contro la Juventus: le ultime da Riyad.

Il Milan è arrivato martedì in Arabia Saudita, a Riyad, dove giocherà la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus (in programma venerdì 3 gennaio alle ore 20). I rossoneri nel giorno di Capodanno hanno svolto il primo allenamento sul campo dell'Al Shabab Saudi Club agli ordini del nuovo allenatore, Sergio Conceicao. Il tecnico per il suo esordio sulla panchina del Milan potrà recuperare qualche giocatore importante: su tutti Christian Pulisic che ha svolto l'allenamento con il resto del gruppo e come già da giorni si era capito, riuscirà ad essere a disposizione per la Juventus. L'articolo prosegue qui sotto Il dubbio rimane invece sulla presenza di Rafael Leao e come eventualmente potrebbe essere impiegato. Dall'allenamento a Riyad sono arrivate novità sulle condizioni del portoghese.