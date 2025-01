Inter vs AC Milan

Conceicao recupera Rafael Leao, ma come spiegato dal tecnico il 10 del Milan non ha i 90' nelle gambe: contro l'Inter dovrebbe partire dalla panchina.

Rafael Leao recuperato per la finale di Supercoppa Italiana.

L'infermeria riconsegna a Sergio Conceicao l'attaccante portoghese in tempo utile per contendere il trofeo all'Inter nel derby di lunedì sera, quando rossoneri e nerazzurri si affronteranno a Riyadh.

Leao gioca Inter-Milan? Come sta? Le ultime sulle condizioni del numero 10 del Diavolo dopo aver smaltito l'infortunio.