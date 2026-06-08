Le prime richieste di Allegri per il mercato del Napoli: dubbi su Anguissa, nuova occasione per Lang e Lucca?

Molto dipenderà tuttavia dalle possibilità che si creeranno in uscita, perché sono diversi i giocatori del Napoli tutt'altro che certi di cominciare la prossima stagione. E' il caso per esempio di Franck Anguissa, in scadenza di contratto nel 2027 e da tempo desideroso di affrontare un nuovo capitolo della sua carriera. Considerando la sua eventuale partenza, unita al mancato riscatto di Elmas e ai rumors su De Buyne e Vergara, un innesto in mediana non si può escludere e il profilo di Adrien Rabiot, strettamente legato ad Allegri, sarebbe il primo della lista da monitorare. Così come in difesa, con l'addio certo in scadenza di contratto di Juan Jesus e le indiscrezioni inglesi su Beukema, oltre al rientro di Rafa Marin va tenuto d'occhio Mario Gila, che il tecnico livornese aveva chiesto per il Milan e sarebbe ben lieto di abbracciare pure a Napoli. Le richieste del patron della Lazio Claudio Lotito sono però al momento alte, nell'ordine dei 30 milioni di euro (il 50% spetta di diritto al Real Madrid).