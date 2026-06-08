Massimiliano Allegri non è ancora l'allenatore del Napoli ma, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, avrebbe già fatto pervenire al direttore sportivo Giovanni Manna le sue indicazioni in tema di mercato sulla squadra che si aspetta di guidare a partire da luglio. Sarà un Napoli non troppo differente dall'ultima versione nelle mani di Antonio Conte, ad eccezione di quei calciatori che potrebbero salutare per alleggerire il monte stipendi del club azzurro o perché alla ricerca di nuove sfide.
Le prime richieste di Allegri per il mercato del Napoli: dubbi su Anguissa, nuova occasione per Lang e Lucca?
ALMENO 3 COLPI
Il presupposto di partenza è che, nella testa del presidente Aurelio De Laurentiis e dello stesso Allegri, il Napoli 2026/2027 dovrebbe ripartire nel solco di una maggiore duttilità tattica e di una maggiore libertà rispetto alla rigidità degli schemi imposti da Conte. Il 3-5-2 e le sue varianti propinate nelle ultime due stagioni potrebbero fare spazio al 4-3-3, sistema di gioco per il quale l'ex allenatore del Milan ritiene di avere in gran parte gli interpreti giusti. Secondo La Gazzetta dello Sport, in termini di richieste avrebbe fatto presenta la necessità di un nuovo portiere se fosse trovata una sistemazione per Milinkovic-Savic – alla luce della preferenza espressa per Alex Meret – un esterno basso destro alternativo a capitan Di Lorenzo (Dodò e Khalaili sono due opzioni) e poi un esterno alto che possa completare la batteria formata ad oggi da Politano, Alisson Santos e Neres.
I GIOCATORI IN BILICO
Molto dipenderà tuttavia dalle possibilità che si creeranno in uscita, perché sono diversi i giocatori del Napoli tutt'altro che certi di cominciare la prossima stagione. E' il caso per esempio di Franck Anguissa, in scadenza di contratto nel 2027 e da tempo desideroso di affrontare un nuovo capitolo della sua carriera. Considerando la sua eventuale partenza, unita al mancato riscatto di Elmas e ai rumors su De Buyne e Vergara, un innesto in mediana non si può escludere e il profilo di Adrien Rabiot, strettamente legato ad Allegri, sarebbe il primo della lista da monitorare. Così come in difesa, con l'addio certo in scadenza di contratto di Juan Jesus e le indiscrezioni inglesi su Beukema, oltre al rientro di Rafa Marin va tenuto d'occhio Mario Gila, che il tecnico livornese aveva chiesto per il Milan e sarebbe ben lieto di abbracciare pure a Napoli. Le richieste del patron della Lazio Claudio Lotito sono però al momento alte, nell'ordine dei 30 milioni di euro (il 50% spetta di diritto al Real Madrid).
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COME CAMBIA L'ATTACCO
Una serie di movimenti potrebbe riguardare anche il reparto d'attacco,dove Massimiliano Allegri avrà in primis il compito di valutare con attenzione i due giocatori che, dopo un'esperienza semestrale poco fortunata agli ordini di Conte, faranno rientro a Napoli dai rispettivi prestiti al Galatasaray e al Nottingham Forest. Stiamo parlando di Noa Lang e di Lorenzo Lucca per i quali, secondo La Gazzetta dello Sport, il futuro tecnico azzurro non avrebbe alcun tipo di preclusione. Anzi. Discorsi collegati e collegabili probabilmente ai ragionamenti che andranno fatti invece per due situazioni spinose come quelle di Romelu Lukaku e Giovane.
LUKAKU E GIOVANE IN USCITA
Il belga si è sostanzialmente messo ai margini del gruppo nella seconda parte dell'ultima stagione con la decisione di recarsi ad Anversa per rimettersi in forma e prepararsi al meglio per i Mondiali e mettendo in secondo piano il Napoli. Ha un altro anno di contratto a cifre piuttosto onerose (6 milioni di euro più bonus) e De Laurentiis sarebbe tutt'altro che contrario all'ipotesi di un addio per risparmiare sul suo lauto ingaggio. Il brasiliano, invece, arrivato lo scorso gennaio dal Verona per 20 milioni di euro ma utilizzato pochissimo da Conte, potrebbe essere girato in prestito per acquisire minutaggio e fare esperienza in un contesto meno competitivo. Tutte valutazioni che spetteranno ad Allegri, in attesa che l'erede designato di Conte riesca a risolvere in tempi brevi la disputa in essere sulla risoluzione del contratto che ancora lo lega al Milan e che sta facendo slittare il momento degli annunci ufficiali.
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