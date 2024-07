Il Campione d'Europa con la Roja giocherà con i Colchoneros: lo ha confermato il club con una nota.

L'estate da sogno di Robin Le Normand non è ancora finita: anche se è attualmente in vacanza (come da comunicazioni ufficiali), nelle prossime settimane inizierà la nuova avventura all'Atletico Madrid.

E non è una voce di mercato: a confermare il suo trasferimento dalla Real Sociedad proprio i Colchoneros tramite una nota diffusa sui social.

Prosegue, dunque, un periodo che lo ha visto, in poche settimane, laurearsi Campione d'Europa con la Spagna e cambiare maglia.