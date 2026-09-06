Le due note del Milan allo Stadium: l'assolo virtuoso di Cisse, Moreira stecca all'esordio

Non è stato un Milan convincente quello visto allo Stadium contro la Juventus, ma per Amorim sono arrivate risposte importanti da uno dei giovani talenti sui quali il club vuole costruire il suo futuro: come a Torino contro i granata alla prima giornata, anche contro i bianconeri Alpha Cisse ha lasciato il segno, con un goal di pregevole fattura che stava per valere tre punti pesantissimi, prima del pareggio nel finale firmato da Gatti.
Subentrato ad uno spento Saelemaekers, Cisse ha acceso la scintilla di un Diavolo fino a quel momento troppo piatto, troppo scolastico e prevedibile. Anche a causa della prestazione sottotono di Diego Moreira, uno degli uomini più attesi della serata.