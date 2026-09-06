Le due note del Milan allo Stadium: l'assolo virtuoso di Cisse, Moreira stecca all'esordio

Ai microfoni di DAZN, Amorim ha cercato di mantenere un profilo basso, pur ribadendo tutta la sua stima e fiducia nei confronti del 19enne trequartista italiano.

"Sono davvero felice per tutti i giocatori, ma voglio essere cauto con i nostri giovani, perché al giorno d'oggi nel calcio si tende a ingigantire i giocatori troppo presto. Non dobbiamo dimenticare che è un ragazzo giovane all'inizio della sua carriera. Penso che debba continuare ad allenarsi molto bene. Ovviamente sono davvero contento per lui, perché a tutti piace vedere un ragazzo giovane fare bene, specialmente un ragazzo italiano. Ma ripeto, guardo Cisse e penso che possa fare ancora molto meglio. Vale lo stesso per gli altri giocatori. Ho detto che amo Cissè, ma amo tutti i miei giocatori e sono davvero soddisfatto di tutti gli allenamenti e di tutte le partite che hanno fatto".