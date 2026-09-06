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Moreira Cisse MilanGetty
Simone Gambino

Le due note del Milan allo Stadium: l'assolo virtuoso di Cisse, Moreira stecca all'esordio

Serie A
Milan
Juventus vs Milan
Juventus
D. Moreira
A. Cisse

Era il giocatore più atteso, sponda rossonera, ma Diego Moreira è stato uno dei meno brillanti in Juventus-Milan, gara accesa invece da una fiammata di Alpha Cisse, al secondo goal in campionato dopo quello contro il Torino.

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Non è stato un Milan convincente quello visto allo Stadium contro la Juventus, ma per Amorim sono arrivate risposte importanti da uno dei giovani talenti sui quali il club vuole costruire il suo futuro: come a Torino contro i granata alla prima giornata, anche contro i bianconeri Alpha Cisse ha lasciato il segno, con un goal di pregevole fattura che stava per valere tre punti pesantissimi, prima del pareggio nel finale firmato da Gatti.

Subentrato ad uno spento Saelemaekers, Cisse ha acceso la scintilla di un Diavolo fino a quel momento troppo piatto, troppo scolastico e prevedibile. Anche a causa della prestazione sottotono di Diego Moreira, uno degli uomini più attesi della serata.

  • IL LAMPO DI ALPHA

    Cisse ha sbloccato la sfida al 69', appena 8 minuti dopo il suo ingresso in campo, con una giocata di puro talento: dal controllo vellutato alla sterzata improvvisa, con quel destro a incrociare preciso e velenoso che non ha lasciato scampo a Vicario. Un goal bellissimo, un lampo in una serata in chiaroscuro per il Milan, che conferma di avere difficoltà dal punto di vista qualitativo soprattutto sulla trequarti. Ed è lì che Cisse si sta ritagliando uno spazio sempre più importante.

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  • "CISSE PUÒ FARE ANCORA MOLTO MEGLIO"

    Ai microfoni di DAZN, Amorim ha cercato di mantenere un profilo basso, pur ribadendo tutta la sua stima e fiducia nei confronti del 19enne trequartista italiano.

    "Sono davvero felice per tutti i giocatori, ma voglio essere cauto con i nostri giovani, perché al giorno d'oggi nel calcio si tende a ingigantire i giocatori troppo presto. Non dobbiamo dimenticare che è un ragazzo giovane all'inizio della sua carriera. Penso che debba continuare ad allenarsi molto bene. Ovviamente sono davvero contento per lui, perché a tutti piace vedere un ragazzo giovane fare bene, specialmente un ragazzo italiano. Ma ripeto, guardo Cisse e penso che possa fare ancora molto meglio. Vale lo stesso per gli altri giocatori. Ho detto che amo Cissè, ma amo tutti i miei giocatori e sono davvero soddisfatto di tutti gli allenamenti e di tutte le partite che hanno fatto".

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  • MOREIRA STECCA ALL'ESORDIO

    Se Cisse è stato senza ombra di dubbio il migliore in campo tra i rossoneri, Diego Moreira è uno degli elementi a finire dietro la lavagna nella serata di Torino. L'esterno belga, preferito a Chukwueze sull'out di destra, ha pagato probabilmente la pressione dell'esordio, in una gara così delicata, e una condizione non ancora ottimale.

    Qualche stop sbagliato, un paio di sgroppate senza troppa fortuna, qualche cross impreciso: decisamente poco per un giocatore valutato quasi 65 milioni di euro, tra i colpi più costosi della storia del Milan. Non è ovviamente tempo di sentenze, ma i primi minuti in rossonero di Moreira sono stati sicuramente al di sotto delle aspettative.

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