Le amichevoli di oggi domenica 11 agosto: in programma Juventus-Atletico Madrid e Chelsea-Inter

Juventus ed Inter scendono in campo nelle loro due ultime amichevoli estive: in programma le sfide contro Atletico Madrid e Chelsea.

Ultime amichevoli estive per le squadre italiane. La stagione 2024-2025 è già iniziata per diverse tra le compagini impegnate nel prossimo campionato di Serie A, ma per quelle che non sono ancora scese in campo per le prime sfide di Coppa Italia, è ancora tempo di test match.

E’ il caso di Juventus ed Inter che nella giornata di domenica 11 agosto saranno impegnate in due amichevoli di lusso che rappresenteranno gli ultimi esami in vista dei primi impegni ufficiali.

I bianconeri, che esordiranno in campionato il prossimo 19 agosto ospitando il neopromosso Como, scenderanno in campo per affrontare l’Atletico Madrid, mentre i campioni d’Italia, che il 17 sfideranno in trasferta il Genoa, se la vedranno con il Chelsea.

Di seguito tutte le informazioni relative alle due gare: dalle probabili formazioni a dove vederle in diretta tv e streaming.