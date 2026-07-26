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Redazione Goal

Le alternative come Ct dell'Italia se salta Pirlo: tra Conte e Mancini spunta Pioli, ma non sono escluse sorprese

Italia
A. Pirlo
A. Conte
R. Mancini
R. Palladino
S. Pioli

Se dovesse saltare l'accordo con Andrea Pirlo, ecco quali sono tutti i candidati per la panchina azzurra.

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Quando sembrava essere davvero fatta per la nomina del nuovo commissario tecnico per l'Italia, ecco che il profilo di Andrea Pirlo ha iniziato a scricchiolare.

C'è urgenza per provare a chiudere la telenovela e capire se sarà l'ex centrocampista il nuovo CT: ma se così non fosse, ecco che tornerebbero prepotentemente in auge i due grandi candidati, ovvero Roberto Mancini e Antonio Conte. Ma non sarebbero gli unici che riprenderebbero quota nel caso in cui non si arrivasse alla fumata bianca e alla firma definitiva con Andrea Pirlo.

Ma andiamo con ordine.

  • MANCINI

    Partiamo da colui che sarebbe il favorito e che sta aspettando un segnale chiaro da parte del presidente federale Giovanni Malagò: Roberto Mancini.

    Il rapporto fra i due è ottimo - non è una novità -, ma ciò non significa che l'assegnazione della panchina avverrebbe in maniera automatica: Mancini sta aspettando, avendo accarezzato a lungo la possibilità di tornare a ricoprire l'incarico di guida tecnica dell'Italia. Dal canto suo, come ricorda anche La Gazzetta dello Sport, dal punto di vista economico avrebbe accettato anche un contratto di quattro anni da due milioni a stagione.

    L'ex Al Sadd attende un segnale dalla Federazione, ma non è l'unico.

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  • CONTE

    Perché dall'altra parte c'è Antonio Conte, libero dopo la biennale esperienza al Napoli e che aspetta di essere contattato per eventualmente tornare sulla panchina azzurra. Chiaramente, lato economico, servirebbe un punto di incontro, visto che nell'ultima stagione ha guadagnato una cifra compresa fra gli 8 e i 9 milioni di euro.

    La Lega Serie A sarebbe anche pronta a dare un mano sull'ingaggio, ma se proprio dobbiamo evidenziare una possibile problematica è proprio la lunghezza del contratto: Conte accetterebbe un incarico lungo quattro anni, rimanendo per tutte queste stagioni lontano dalle dinamiche giornaliere di campo? Difficile rispondere, ma è chiaro che anche lo stesso allenatore salentino attende di sapere quale sarà la scelta su Pirlo e se verrà contattato dalla FIGC.

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  • GLI ALTRI PIANI

    Infine, in questi pensieri ipotizzabili, non è così scontato che Conte e Mancini accettino il ruolo. Si possono altre porte, altre possibilità, che portano in direzione di due tecnici che, in questo momento, non siedono su qualche panchina italiana o estera. Chi sono? Raffaele Palladino può essere un nome che risponde a quell'identikit tracciato dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo, ma non si può escludere dal toto-nomi la candidatura di un profilo di maggior esperienza e che ha già vinto in passato in Italia come Stefano Pioli.

    Sono ore di attesa: la decisione arriverà a stretto giro di posta.

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