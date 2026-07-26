Le alternative come Ct dell'Italia se salta Pirlo: tra Conte e Mancini spunta Pioli, ma non sono escluse sorprese

Quando sembrava essere davvero fatta per la nomina del nuovo commissario tecnico per l'Italia, ecco che il profilo di Andrea Pirlo ha iniziato a scricchiolare.
C'è urgenza per provare a chiudere la telenovela e capire se sarà l'ex centrocampista il nuovo CT: ma se così non fosse, ecco che tornerebbero prepotentemente in auge i due grandi candidati, ovvero Roberto Mancini e Antonio Conte. Ma non sarebbero gli unici che riprenderebbero quota nel caso in cui non si arrivasse alla fumata bianca e alla firma definitiva con Andrea Pirlo.
Ma andiamo con ordine.