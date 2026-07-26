Le alternative come Ct dell'Italia se salta Pirlo: tra Conte e Mancini spunta Pioli, ma non sono escluse sorprese

Perché dall'altra parte c'è Antonio Conte, libero dopo la biennale esperienza al Napoli e che aspetta di essere contattato per eventualmente tornare sulla panchina azzurra. Chiaramente, lato economico, servirebbe un punto di incontro, visto che nell'ultima stagione ha guadagnato una cifra compresa fra gli 8 e i 9 milioni di euro.

La Lega Serie A sarebbe anche pronta a dare un mano sull'ingaggio, ma se proprio dobbiamo evidenziare una possibile problematica è proprio la lunghezza del contratto: Conte accetterebbe un incarico lungo quattro anni, rimanendo per tutte queste stagioni lontano dalle dinamiche giornaliere di campo? Difficile rispondere, ma è chiaro che anche lo stesso allenatore salentino attende di sapere quale sarà la scelta su Pirlo e se verrà contattato dalla FIGC.