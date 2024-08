Perché Leao e Theo Hernandez non giocano oggi Lazio-Milan: scelta tecnica o non sono al meglio? Solo panchina

Lazio vs AC Milan

Nè Leao nè Theo risultano titolari nel Milan di Fonseca per la terza partita di Serie A: entrambi partono dalla panchina all'Olimpico.

Come previsto, Fonseca non ha inserito Rafa Leao e Theo Hernandez tra i titolari del Milan per la terza gara di campionato contro la Lazio.

Entrambi i giocatori, simboli assoluti dei rossoneri negli ultimi anni e tracinatori nell'anno dello Scudetto (2022), rimangono in panchina.

Sostituiti rispettivamente da Chukwueze e Terracciano, Leao e Theo Hernandez guardano dalla panchina la partita dell'Olimpico, lasciando interdetti i tifosi e i fanta-allenatori che erano convinti di poterli vedere titolari, almeno fino a quanto trapelato alla vigilia del match, alla fine risultato reale dopo la diramazione delle formazioni ufficiali.