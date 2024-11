Lazio-Ludogorets 0-0, pagelle e tabellino: Dia e Castellanos non sono incisivi, la traversa ferma Guendouzi

Occasione persa per la squadra di Baroni, che non subisce nessun tiro ma allo stesso tempo si fa bloccare dalla difesa del Ludogorets.

Una partita dominata non basta alla Lazio per battere il Ludogorets in Europa League e mettere insieme un en-plein di vittorie. Solo 0-0 all'Olimpico tra la squadra di Baroni e il team bulgaro, che ottiene un pareggio poco utile a cambiare la propria posizione in classifica.

Nessun tiro in porta per il Ludogorets, diversi per una Lazio che ha sbattuto sul portiere avversario e la difesa bulgara. I biancocelesti rimangono in vetta con tredici punti, ma l'amarezza è fortissima.

A far discutere, oltre alle occasioni sprecate, è soprattutto il rigore non assegnato nell'ultima parte di gara: Marcus su Isaksen, Strukan rivede il fallo al VAR ma non assegna il penalty tra le proteste biancocelesti. Nel finale arriva anche il legno: botta di Guendouzi, traversa piena e nessun goal.

Per la Lazio almeno i playoff, ma si avvicinano gli ottavi che permetterebbeo di saltare le due gare degli spareggi e tornare in campo solamente a marzo e non a febbraio, evitando un ulteriore periodo di partite ogni tre giorni.