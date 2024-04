Lazio-Juventus e Atalanta-Fiorentina, squalificati e diffidati: chi salterebbe la finale di Coppa Italia?

Come funzionano le sanzioni disciplinari in semifinale di Coppa Italia? La situazione prima delle gare di ritorno Lazio-Juve e Atalanta-Fiorentina.

In Coppa Italia è già giornata di vigilia. Domani va in scena Lazio-Juventus, la prima delle due gare di ritorno delle semifinali, che decideranno tra martedì e mercoledì con Atalanta-Fiorentina le due squadre che si affronteranno in finale il 15 maggio all’Olimpico di Roma nella gara secca che decreterà la formazione vincitrice.

Nei prossimi 90 minuti (o 120, se le gare dovessero prolungarsi ai tempi supplementari), allenatori e calciatori dovranno fare grande attenzione anche alla situazione disciplinare in vista proprio dell’ultimo atto.

Il regolamento prevede, infatti, che eventuali squalifiche dovranno essere scontate in Coppa Italia e non in campionato, costringendo coloro che saranno fermati dal Giudice Sportivo a saltare la finale nel caso in cui la loro squadra dovesse passare il turno.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma cosa dice il regolamento in termini di squalifiche e diffide nelle semifinali di Coppa Italia?