Lazio, Ivanovic dice no: è vicino al Lens, decisiva la Champions League. E ora Gattuso pensa a Pinamonti o Gimenez

Un duro colpo per la Lazio che, dopo gli interessamenti di qualche settimana fa di Como e altri club, si era messa in pole position per assicurarsi l’attaccante croato.





Chi al suo “posto”? La squadra di Gattuso resta quindi alla ricerca di un attaccante. Dopo il no di Ivanovic, i biancocelesti hanno riattivato la pista che porta ad Andrea Pinamonti. Il giocatore è in uscita dal Sassuolo – che si è affidato in avanti a Bowie – e potrebbe dunque passare al club di proprietà di Lotito. Nelle prossime ore sono previsti nuovi colloqui tra Lazio e Sassuolo. L’ex Genoa e Inter è il preferito nella shor list laziale che comprende anche i nomi di Piccoli e Gimenez.