Sfuma l’arrivo di Franjo Ivanovic alla Lazio. L’attaccante del Benfica ha detto no ai biancocelesti che, da settimane, stavano provando a portarlo nella capitale. A riportarlo è Sky Sport secondo cui alla base di questa scelta c’è la volontà di giocare le coppe nella prossima stagione.
Lazio, Ivanovic dice no: è vicino al Lens, decisiva la Champions League. E ora Gattuso pensa a Pinamonti o Gimenez
Niente Lazio e biglietto pronto per la Francia. Ivanovic ha rifiutato la corte dei biancocelesti che ne avrebbero fatto il 9 titolare per la prossima stagione ed è invece intenzionato a passare al Lens, club che milita in Ligue 1 e che sarà impegnato anche nella prossima Champions League.
In queste ore la punta in uscita dal Benfica ha comunicato alla Lazio che non vuole provare l’esperienza in Serie A e preferisce andare a giocare in una squadra che disputi le coppe europee nella prossima stagione.
Un duro colpo per la Lazio che, dopo gli interessamenti di qualche settimana fa di Como e altri club, si era messa in pole position per assicurarsi l’attaccante croato.
Chi al suo “posto”? La squadra di Gattuso resta quindi alla ricerca di un attaccante. Dopo il no di Ivanovic, i biancocelesti hanno riattivato la pista che porta ad Andrea Pinamonti. Il giocatore è in uscita dal Sassuolo – che si è affidato in avanti a Bowie – e potrebbe dunque passare al club di proprietà di Lotito. Nelle prossime ore sono previsti nuovi colloqui tra Lazio e Sassuolo. L’ex Genoa e Inter è il preferito nella shor list laziale che comprende anche i nomi di Piccoli e Gimenez.
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