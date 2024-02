Lazio e Inter alzano il muro in Champions League: zero tiri in porta subiti contro Bayern Monaco e Atletico Madrid

Nell'andata degli ottavi di Champions League, le due italiane vincono e tengono la porta inviolata: Bayern e Atletico non calciano mai in porta.

Vincere e convincere. Perché se è vero che entrambi i successi sono arrivati di ‘corto muso’, dall’altra parte non subire nemmeno un tiro in porta in 95 minuti di gioco contro corazzate del calibro di Bayern Monaco e Atletico Madrid è sinonimo di forza.

Lazio e Inter si godono i successi nell’andata degli ottavi di finale di Champions League rispettivamente contro i bavaresi e i Colchoneros, entrambe arrivate in casa, in attesa di affrontare lo scoglio più duro, il ritorno all’Allianz Arena e al Civitas Metropolitano.

Ma c’è un dato particolare che accomuna la squadra di Maurizio Sarri e quella di Simone Inzaghi in relazione proprio ai primi 90 minuti del doppio confronto degli ottavi di Champions.

Biancocelesti e nerazzurri non hanno subito, infatti, nemmeno in tiro nello specchio della porta, con Ivan Provedel e Yann Sommer che hanno vissuto due serate quasi da spettatori non paganti all’Olimpico e a San Siro.