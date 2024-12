Lazio-Inter gratis su Dazn il 16 dicembre: come vedere la partita di Serie A in chiaro per i non abbonati

La partita tra Lazio e Inter disponibile in chiaro e gratis per i non abbonati a Dazn lunedì 16 dicembre: come si può fare per vederla dal vivo.

Dopo il big match tra Milan e Napoli, su Dazn di scena un'altra partita di cartello gratis e in chiaro per i non abbonati. Parliamo di Lazio-Inter, disponibile sulla piattaforma non solo per gli abbonati, ma anche per chi non è iscritto al servizio a pagamento.

In particolare la partita rientra nel nuovo pacchetto Try and Buy’ dei diritti TV acquisiti da Dazn, che prevede la trasmissione di cinque partite di Serie A in chiaro e gratis anche per i non abbonati: Lazio-Inter, come detto, sarà la seconda del lotto.

Il numero di non abbonati che potrà vedere Lazio-Inter è comunque limitato: dopo un numero massimo di registrazioni i non abbonati non potranno guardare la partita di Serie A se non abbonandosi a Dazn.