Lazio in emergenza contro il Como: da Zaccagni a Castellanos, Baroni è senza mezza squadra

Lazio vs Como

Reduci dal doloroso ko nel derby, i biancocelesti devono fare i conti con diverse assenze in vista della gara di venerdì sera.

Per parlare di crisi è presto, ma intanto il calo di risultati della Lazio è piuttosto evidente: la squadra di Marco Baroni, bella realtà della prima parte del campionato, ha conquistato appena una vittoria nelle ultime quattro partite, perdendo due di queste.

L'ultima sconfitta, naturalmente, è stata la più dolorosa. Come sempre accade quando si perde un derby. La Roma ha vinto 2-0, ha segnato già nel primo tempo con Pellegrini e Saelemaekers e alla Lazio non è rimasto che accettare la realtà.

Solo che il problema non si limita a questo: va oltre, a una situazione che in vista della prossima giornata, in programma venerdì sera contro il Como, costringerà Baroni a ballare sul filo dell'emergenza.