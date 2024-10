Lazio-Genoa dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lazio vs Genoa

La Lazio di Baroni ospita il Genoa per il match valevole per la nona giornata di Serie A: diretta tv, streaming e formazioni della partita.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Lazio vuole dimenticare la sfortunata trasferta di Torino contro la Juventus e vuole farlo già in questa nona giornata di Serie A: i biancocelesti guidati da Marco Baroni ospitano il Genoa di Alberto Gilardino. I rossoblù non vincono in campionato da più di due mesi, precisamente dall'1-0 esterno contro il Monza del 24 agosto scorso: nell'ultima giornata, però, i liguri hanno dato un segnale di forza rimontando un un doppio svantaggio grazie alle due reti di Andrea Pinamonti.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.