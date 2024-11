Lazio da sogno in Europa League: partenza a razzo, ma non è la prima volta

Partenza super per la Lazio in Europa League: quattro successi nelle prime quattro uscite, come ai tempi di Simone Inzaghi.

Dopo i primi 360' della fase a campionato, l'Europa League ha un'unica padrona: è la Lazio di Marco Baroni, capace di vincere tutte le gare fin qui disputate oltre i confini nazionali. Una partenza inaspettata, che riporta indietro nel tempo i tifosi biancocelesti: precisamente alla stagione 2017/18, quando sulla panchina sedeva l'attuale condottiero dell'Inter, Simone Inzaghi. Vibes d'eccellenza che fanno sognare il popolo laziale, sempre più innamorato della creatura plasmata a immagine e somiglianza di Baroni.