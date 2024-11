Lazio-Bologna dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Lazio di Baroni ospita il Bologna di Italiano nella tredicesima giornata di Serie A: tutte le info sulla diretta tv e streaming e le formazioni.

Domenica 24 novembre 2024, alle ore 20:45, lo stadio Olimpico di Roma sarà teatro del match tra Lazio e Bologna, valido per la tredicesima giornata di Serie A. La Lazio, attualmente quarta con 25 punti, si trova a un solo punto dalla vetta e sogna di continuare la sua corsa verso il titolo.

Guidati da Marco Baroni, i biancocelesti hanno avuto un inizio di stagione convincente, nonostante le cessioni di pilastri come Felipe Anderson, Luis Alberto e Ciro Immobile. L’ultima vittoria per 1-0 contro il Monza ha rafforzato le ambizioni europee della squadra capitolina.

Il Bologna, invece, arriva da un avvio altalenante. Con 18 punti raccolti in dodici giornate, i rossoblù occupano una posizione di metà classifica, ben lontani dal quinto posto ottenuto la scorsa stagione sotto Thiago Motta. Ora, con Vincenzo Italiano in panchina, i felsinei cercano di ritrovare continuità, galvanizzati dal recente successo per 3-2 in casa della Roma.

Il bilancio storico tra le due squadre vede un equilibrio quasi perfetto: 161 incontri, con 60 vittorie per il Bologna, 57 per la Lazio e 44 pareggi

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.