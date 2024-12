Lazio attesa alla prova degli scontri diretti: fin qui ha conquistato solo un punto su 9 a disposizione

Battuta tra le polemiche a Parma, la squadra di Baroni sfiderà il Napoli due volte in pochi giorni. Con il compito di invertire un trend sfavorevole.

Alla fine, forse, la sconfitta era destinata ad arrivare. Il problema, dal punto di vista della Lazio, è come è arrivata: quello splendido destro a giro di Rovella annullato dopo l'intervento del VAR, nell'ambiente biancoceleste non l'ha digerito proprio nessuno.

Ma Parma è già il passato, nonostante dalla sconfitta del Tardini non siano passate che poche ore. In un calcio frenetico, la Lazio ha già due impegni ravvicinati di fronte a sé. Ironia della sorte, contro lo stesso avversario: il Napoli capolista del campionato. Prima in Coppa Italia, giovedì sera, poi domenica sera nel posticipo della quindicesima di Serie A.

Sarà un bel banco di prova per la squadra di Marco Baroni. Non solo per la curiosità di capire la reazione dopo il ko di Parma, ma anche per comprendere come Castellanos e compagni se la caveranno di fronte a uno dei maggiori ostacoli di questo inizio di stagione: gli scontri diretti.