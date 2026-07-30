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Bastoni Stones GFX GOAL HDGetty GOAL
Antonio Torrisi

"Lavati i denti", cosa è successo tra Stones e Bastoni: da avversari a compagni di squadra e di reparto

Serie A
Inter

I due difensori si ritrovano a distanza di tre anni dal loro scontro in campo in finale di Champions League: ma questa volta saranno compagni di squadra all'Inter.

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Tornando indietro c'è da dire che tutto questo sembrava improbabile. Un po' perché all'apice della carriera di entrambi, una finale di Champions League, è sempre difficile pensare al futuro: si pensa al presente, al "qui e ora", alla finale, insomma. Un po' perché le parabole di John Stones e Alessandro Bastoni parevano essere diverse.

L'inglese era un pilastro fondamentale del Manchester City almeno quanto lo era l'italiano per l'Inter: il tempo passa, le cose cambiano. Almeno per Stones, pronto a iniziare la sua avventura nerazzurra nello stesso reparto di Bastoni.

Un nuovo incontro che riporta tutti a Istanbul, sì, ma anche a quello che è successo durante quella partita: e non parliamo di calcio in senso stretto.

  • COSA È SUCCESSO TRA STONES E BASTONI

    Istanbul, 10 giugno 2023. Finale di Champions League. Non una serata qualunque: il giorno più bello della carriera di Stones, probabilmente. Uno dei più importanti, al di là del risultato, di quella di Bastoni.

    Pep Guardiola schiera l'inglese in una posizione di "libero": è nel centrocampo completato da Rodri, vero, ma va praticamente dove vuole, svariando per tutto il rettangolo verde. E, inevitabilmente, si incrocia con Bastoni.

    La partita vive di momenti di tensione, soprattutto prima del vantaggio dei Citizens, e Stones battibecca con l'italiano.

    "You need to brush your teeth". "Dovresti lavarti i denti", gli dice, come si legge dal labiale.

    Il tutto completato da un occhiolino di Stones a Bastoni. Magari ne parleranno nello spogliatoio dell'Inter, adesso.

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  • DA AVVERSARI... A COMPAGNI

    Sembrava difficile vederli insieme anche perché, bisogna dirlo, il destino di Alessandro Bastoni fino a qualche mese fa era segnato: via da Milano. Via dall'Inter.

    E invece no: resta a Milano, resta all'Inter. O, almeno, fino all'arrivo di Stones sicuro. E allora si può davvero vederli insieme nella difesa a tre che verrà schierata da Cristian Chivu.

    L'inglese al centro, dove fino alla scorsa stagione giocavano Acerbi e de Vrij (alternandosi), l'italiano nella solita zona di sinistra. Entrambi con importanti compiti di costruzione. Le premesse sembrano buone.

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  • STONES RITROVA ANCHE AKANJI

    Abbiamo citato la finale di Champions League tra Inter e Manchester City e non possiamo, quindi, non scrivere qualcosa su chi completa la linea difensiva nerazzurra: Manuel Akanji.

    Che John Stones conosce bene, tra l'altro: i due hanno giocato insieme per tre stagioni con la maglia dei Citizens, che tradotto in numero sono 58 partite in totale.

    Un buon punto di partenza per costruire il futuro. Chiaramente ci sono molti fattori da considerare: come sta Stones, ad esempio. Le visite dicono che sta bene, l'Inter crede in lui. Il resto, Bastoni e Akanji, servono come tramite per presentarlo ulteriormente. Poi ci penserà il campo.

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