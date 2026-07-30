"Lavati i denti", cosa è successo tra Stones e Bastoni: da avversari a compagni di squadra e di reparto

Abbiamo citato la finale di Champions League tra Inter e Manchester City e non possiamo, quindi, non scrivere qualcosa su chi completa la linea difensiva nerazzurra: Manuel Akanji.

Che John Stones conosce bene, tra l'altro: i due hanno giocato insieme per tre stagioni con la maglia dei Citizens, che tradotto in numero sono 58 partite in totale.

Un buon punto di partenza per costruire il futuro. Chiaramente ci sono molti fattori da considerare: come sta Stones, ad esempio. Le visite dicono che sta bene, l'Inter crede in lui. Il resto, Bastoni e Akanji, servono come tramite per presentarlo ulteriormente. Poi ci penserà il campo.