Senza Messi, è Lautaro Martinez show nell’amichevole giocata nella notte italiana tra sabato 6 e domenica 7 giugno. I campioni del mondo in carica hanno battuto per 2 a 0 l’Honduras in uno degli ultimi test in vista della prossima rassegna iridata. In formazione ampiamente rimaneggiata, senza il capitano dell’Inter Miami, gli uomini di Scaloni hanno messo minuti nelle gambe e battuto agilmente i rivali. Goal e assist per l’attaccante dell’Inter.
Lautaro Martinez dà spettacolo in Argentina-Honduras: goal e assist di tacco per il capitano dell'Inter
A College Station, in Texas, è tornata in campo la Seleccion contro l'Honduras. Oltre a Messi, erano out tra gli altri anche Julian Alvarez, Nico Paz ed Emiliano Martinez. Tutto facile però per Lautaro Martinez e compagni con il capitano dell'Inter che ha trasformato al 37' un calcio di rigore procurato da Tagliafico e quindi ha servito un assist di tacco a Simeone per il raddoppio. Gli argentini sono attesi il 17 giugno a Kansas City dal debutto ai Mondiali contro l’Algeria, prima avranno un’altra amichevole contro l'Islanda.
Si tratta di una prestazione importante per il Toro che, rispetto a 4 anni fa, parte in svantaggio nel duello con Alvarez. Con i gradi della riserva, l'interista dovrà convincere Scaloni a puntare su di lui. Nello scorso Mondiale, era proprio lui il titolare che però perse il posto in favore dell'attuale attaccante dell'Atletico. Lautaro, comunque, seppe essere decisivo per la vittoria finale dei suoi soprattutto con il rigore decisivo nella semifinale contro l'Olanda.