Lautaro Martinez dà spettacolo in Argentina-Honduras: goal e assist di tacco per il capitano dell'Inter

A College Station, in Texas, è tornata in campo la Seleccion contro l'Honduras. Oltre a Messi, erano out tra gli altri anche Julian Alvarez, Nico Paz ed Emiliano Martinez. Tutto facile però per Lautaro Martinez e compagni con il capitano dell'Inter che ha trasformato al 37' un calcio di rigore procurato da Tagliafico e quindi ha servito un assist di tacco a Simeone per il raddoppio. Gli argentini sono attesi il 17 giugno a Kansas City dal debutto ai Mondiali contro l’Algeria, prima avranno un’altra amichevole contro l'Islanda.





Si tratta di una prestazione importante per il Toro che, rispetto a 4 anni fa, parte in svantaggio nel duello con Alvarez. Con i gradi della riserva, l'interista dovrà convincere Scaloni a puntare su di lui. Nello scorso Mondiale, era proprio lui il titolare che però perse il posto in favore dell'attuale attaccante dell'Atletico. Lautaro, comunque, seppe essere decisivo per la vittoria finale dei suoi soprattutto con il rigore decisivo nella semifinale contro l'Olanda.