Nella partita in programma domani 8 settembre alle 21 tra Real Madrid e Inter ci sono mille storie che si intrecciano una con l'altra: è il secondo big match di fila dei nerazzurri dopo quello contro il Napoli, la prima stagionale in Champions League e la sfida nella sfida contro lo Special One Josè Mourinho che nel cuore di tutti i nerazzurri avrà sempre un posto speciale. Oggi però è un avversario, e Cristian Chivu è concentrato solo sulla preparazione della gara, per la quale non sarà a disposizione uno dei giocatori più importanti della rosa: Federico Dimarco non partirà per Madrid con il resto della squadra, resterà a Milano per recuperare da un problema al ginocchio sinistro.
Lautaro Martinez ci crede, la confessione prima di Real Madrid-Inter: "La Champions è un mio obiettivo"
- Getty Images
LE PAROLE DI LAUTARO
Alla vigilia della gara ha parlato il capitano dell'Inter Lautaro Martinez: "La Champions per me è un obiettivo. Tutti hanno un sogno. È una competizione prestigiosa con grandi squadre, ma è un nostro obiettivo. In questo club bisogna puntare sempre a vincere titoli. L’anno scorso siamo usciti presto, ma alla fine tutti gli anni sono importanti per crescere e imparare dagli errori. I pochi goal contro le big? Queste voci ci sono sempre, ma ho fatto gol in partite importanti. Ma ciò che conta davvero è che la squadra vinca. Contro il Napoli è stata una vittoria importante, ma abbiamo tante partite da giocare".
- AFP
PASSATO E PRESENTE
In chiusura Lautaro ha riavvolto il nastro ricordando il cammino nel 2010 e il trionfo dei nerazzurri: "Conosco bene la storia di Milito e quello che ha detto. È passato molto tempo. Sono concentrato a fare il miglior lavoro e partita possibile. Affrontiamo una squadra di grandi campioni. Noi abbiamo le nostre armi con giocatori che dimostrano il loro livello. Dobbiamo fare la migliore partita possibile Abbiamo recuperato e siamo pronti". L'attaccante argentino ha commentato anche l'addio di Leo Messi alla nazionale: "Sapevamo che la notizia dell’addio di Messi sarebbe arrivata. Lo devo ringraziare per ciò che mi ha insegnato, abbiamo condiviso esperienze intense e uniche".
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