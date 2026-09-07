Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-EUR-C1-INTER MILAN-PRESSERAFP
Redazione Goal

Lautaro Martinez ci crede, la confessione prima di Real Madrid-Inter: "La Champions è un mio obiettivo"

Champions League
Inter
L. Martinez

L'attaccante e capitano nerazzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro l'ex Josè Mourinho

Pubblicità

Nella partita in programma domani 8 settembre alle 21 tra Real Madrid e Inter ci sono mille storie che si intrecciano una con l'altra: è il secondo big match di fila dei nerazzurri dopo quello contro il Napoli, la prima stagionale in Champions League e la sfida nella sfida contro lo Special One Josè Mourinho che nel cuore di tutti i nerazzurri avrà sempre un posto speciale. Oggi però è un avversario, e Cristian Chivu è concentrato solo sulla preparazione della gara, per la quale non sarà a disposizione uno dei giocatori più importanti della rosa: Federico Dimarco non partirà per Madrid con il resto della squadra, resterà a Milano per recuperare da un problema al ginocchio sinistro.


  • Lautaro Martinez InterGetty Images

    LE PAROLE DI LAUTARO

    Alla vigilia della gara ha parlato il capitano dell'Inter Lautaro Martinez: "La Champions per me è un obiettivo. Tutti hanno un sogno. È una competizione prestigiosa con grandi squadre, ma è un nostro obiettivo. In questo club bisogna puntare sempre a vincere titoli. L’anno scorso siamo usciti presto, ma alla fine tutti gli anni sono importanti per crescere e imparare dagli errori. I pochi goal contro le big? Queste voci ci sono sempre, ma ho fatto gol in partite importanti. Ma ciò che conta davvero è che la squadra vinca. Contro il Napoli è stata una vittoria importante, ma abbiamo tante partite da giocare".



    • Pubblicità
  • FBL-EUR-C1-GER-ITA-BAYERN-INTERAFP

    PASSATO E PRESENTE

    In chiusura Lautaro ha riavvolto il nastro ricordando il cammino nel 2010 e il trionfo dei nerazzurri: "Conosco bene la storia di Milito e quello che ha detto. È passato molto tempo. Sono concentrato a fare il miglior lavoro e partita possibile. Affrontiamo una squadra di grandi campioni. Noi abbiamo le nostre armi con giocatori che dimostrano il loro livello. Dobbiamo fare la migliore partita possibile Abbiamo recuperato e siamo pronti". L'attaccante argentino ha commentato anche l'addio di Leo Messi alla nazionale: "Sapevamo che la notizia dell’addio di Messi sarebbe arrivata. Lo devo ringraziare per ciò che mi ha insegnato, abbiamo condiviso esperienze intense e uniche".

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Champions League
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter crest
Inter
INT