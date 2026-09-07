Lautaro Martinez ci crede, la confessione prima di Real Madrid-Inter: "La Champions è un mio obiettivo"

In chiusura Lautaro ha riavvolto il nastro ricordando il cammino nel 2010 e il trionfo dei nerazzurri: "Conosco bene la storia di Milito e quello che ha detto. È passato molto tempo. Sono concentrato a fare il miglior lavoro e partita possibile. Affrontiamo una squadra di grandi campioni. Noi abbiamo le nostre armi con giocatori che dimostrano il loro livello. Dobbiamo fare la migliore partita possibile Abbiamo recuperato e siamo pronti". L'attaccante argentino ha commentato anche l'addio di Leo Messi alla nazionale: "Sapevamo che la notizia dell’addio di Messi sarebbe arrivata. Lo devo ringraziare per ciò che mi ha insegnato, abbiamo condiviso esperienze intense e uniche".