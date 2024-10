Lautaro e il tabù Roma da sfatare: mai in goal contro i giallorossi all'Olimpico

Roma vs Inter

Il capitano dell'Inter non ha mai timbrato il cartellino nella tana dei giallorossi. Discorso diverso contro la Lazio e in Coppa Italia.

L'Inter si prepara a tornare in campo dopo la seconda sosta di questa stagione: campioni d'Italia attesi dall'insidiosa trasferta dell'Olimpico contro la Roma di Juric.

Domenica sera Lautaro e compagni andranno a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato e, al contempo, il capitano nerazzurro proverà definitivamente a sfatare un tabù che lo vede coinvolto.

In carriera, da quando indossa la maglia dell'Inter, Lautaro non è mai riuscito a segnare all'Olimpico contro la Roma: missione compiuta, invece, al cospetto dei rivali della Lazio e in Coppa Italia.