Lautaro delude anche in Inter-Napoli: perché il Toro non segna come l'anno scorso?

Altra notte da dimenticare per l'attaccante nerazzurro, in ombra anche nel big match di San Siro: l'anno scorso aveva già segnato 8 goal in più.

Inter-Napoli si è chiusa con il risultato di 1-1, griffato dai goal di McTominay e di Calhanoglu, con gli azzurri capaci di strappare un punto prezioso e conservare la vetta della classifica. Nella notte del Meazza, tra le note negative di marca nerazzurra, spicca l'ennesima prestazione sottotono di Lautaro Martinez, rimasto nuovamente a secco nel faccia a faccia contro la squadra di Antonio Conte. Una prestazione anonima, senza lampi e senza acuti, che certifica un inizio di stagione davvero complicata per il Toro, reduce dal settimo posto al Pallone d'Oro, ma sin qui soltanto parente della splendente versione ammirata nella passata stagione. L'articolo prosegue qui sotto