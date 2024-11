Laura Giuliani a INDIVISA: "Il nostro è un calcio empatico, viviamo di sensazioni. Alle bambine dico: imparate dal Piccolo Principe"

Intervista esclusiva al numero del Milan e della Nazionale. Un viaggio nella sua carriera e nella crescita del calcio femminile in Italia.

Molto più di una calciatrice. Laura Giuliani, portiere del Milan e della Nazionale, si è raccontata in esclusiva a INDIVISA.

Una chiacchierata a 360 gradi su come sta il calcio femminile in Italia, sulla sua carriera e su cosa vuol dire essere una giocatrice professionista al giorno d'oggi: "Il calcio femminile in Italia è in grande crescita. C’è stato un piccolo rallentamento l'anno scorso, ma nell’ultimo periodo si è ripreso benissimo e sono tanti i cambiamenti in arrivo. Il professionismo è una sicurezza, ci dà basi solide, ma quello che stiamo vivendo oggi è un passaggio di testimone, di crescita importante, ora bisogna costruire qualcosa di ancor più solido per diventare uno dei migliori campionati d’Europa”.