Lamine Yamal Pallone d'Oro 2024 come miglior giocatore? No, ma ha già un altro premio prenotato

L'esterno del Barcellona ha brillato all'Europeo ad appena 16 anni (17 compiuti prima della finale). Nella cerimonia del Pallone d'Oro ci sarà.

Rodri, Bellingham, Vinicius, Lautaro, Messi, Mbappé. La lista dei giocatori che dovrebbero entrare nei primi posti del Pallone d'Oro sembra essere già scritta. A meno di sorprese sarà una sfida tra due centrocampisti, ovvero quello spagnolo Campione d'Europa con la Roja e quello inglese, capace di vincere la Champions League e giocare la finalissima del torneo tedesco. E Lamine Yamal?

Beh, Lamine Yamal finirà sicuramente nella top 10, ma non sarebbe assurdo vederlo anche tra i primi 5. All'Europeo è stato entusiastamente, miglior assistman e continua spina nel fianco degli avversari. Ah, ha anche segnato un fantastico goal nella semifinale contro la Francia. Mica male.

Chiunque venga interrogato sul Pallone d'Oro 2024, però, non considera Lamine Yamal come possibile vincitore. Niente di strano, considerato il mancato successo della Liga con il Barcellona e la giovanissima età. Per lo spagnolo, però, ci sarà comunque un premio.