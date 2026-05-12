La Ternana è fallita, nessuna offerta all'asta: chi viene ripescato in Serie C, la situazione tra Foggia e Milan Futuro

La FIGC ha da poco ridefinito il quadro dei ripescaggi in Serie C per la stagione 2026/27.

L'odine è il seguente:

- una nuova Seconda Squadra di Serie A

- una retrocessa dalla Serie C

- una vincente dei playoff di Serie D

- un'eventuale Seconda Squadra di Serie A partecipante al campionato di Serie D

Considerando che non è previsto l'inserimento di una nuova squadra Under 23 (Roma e Lazio non si sono mosse in tal senso), in cima alla graduatoria per prendere il posto della Ternana ci sarà una squadra retrocessa nella scorsa stagione dalla Serie C. In tal senso a sperare nel ripescaggio c'è il Foggia, che tra tutte le retrocesse è quella con la situazione più favorevole.

Al terzo posto nella graduatoria dei ripescaggi ci sarebbe poi una delle vincenti dei playoff di Serie D. Mentre per il Milan Futuro le possibilità di ripescaggio sono praticamente nulle, essendo al quarto posto in graduatoria come seconda squadra di Serie A partecipante al campionato di Serie D.