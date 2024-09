La strana vita di Kostic alla Juventus: da re degli assist a esubero da piazzare sul mercato

Nel 2022/2023, solo Kvaratskhelia collezionava più assist del serbo in Serie A. Ma una seconda annata deludente ha portato alla separazione.

Pensi a Filip Kostic, ormai ex giocatore della Juventus pronto a iniziare una nuova avventura al Fenerbahçe lontano dalla Serie A, e lo associ a un esubero. Perché solitamente è l'ultima impressione a rimanere maggiormente stampata nella mente.

Kostic è uscito dai piani della Juve sin da subito, da quando il club bianconero ha esonerato Massimiliano Allegri scegliendo Thiago Motta come suo successore. Il nuovo allenatore ha stilato una lista di elementi indesiderati e nell'elenco, capeggiato da personaggi illustri come Chiesa e Szczesny, comparivano anche il nome e il cognome del serbo.

Un epilogo un po' triste, una separazione un po' malinconica, al termine di un biennio davvero vissuto in bianco e nero. Inteso come luci e ombre, non tanto come le tinte di quella maglia che Kostic non indosserà più.