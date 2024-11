Inter vs SSC Napoli

Il ritorno di Conte a San Siro da avversario sulla panchina del Napoli, in nerazzurro due anni vissuti intensamente.

Antonio Conte è così. Tutto e subito, prendere o lasciare. Non ci sono mezze misure per chi vive con un solo pensiero in testa: vincere.

Lo sanno bene alla Juventus, dove ha trascorso gran parte della sua vita calcistica tra campo e panchina. Ma lo hanno capito presto anche all'Inter.

In nerazzurro Conte è rimasto poco, forse meno di quanto i tifosi nerazzurri avrebbero voluto. Ma se l'Inter di Inzaghi oggi è tra le grandi d'Europa, una parte del merito è anche sua.

Ecco perché Inter-Napoli di domenica sera non potrà essere una partita come le altre.