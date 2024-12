Il capitano non sta vivendo il miglior periodo della sua carriera: "So di essere un po' in difficoltà, l'importante è che l'Inter vinca".

Non è sicuramente il miglior momento della sua carriera quello vissuto attualmente da Lautaro Martinez. Dopo una stagione da assoluto protagonista sia con l'Inter che con l'Argentina, il capitano nerazzurro ha iniziato la stagione in condizioni fisiche precarie. Ed i numeri ne stanno risentendo, finora infatti Lautaro ha segnato solo 6 goal in sedici presenze tra campionato e Champions League.