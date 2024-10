La Roma deve ripartire, il retroscena di Juric: "Giorni di litigi pesanti, ma forse è meglio così"

Il tecnico della Roma, Ivan Juric, parla del momento che si sta vivendo in casa giallorossa: “Litigi e scontri, ad ognuno il suo ruolo”.

La sfida tra Roma e Torino, in programma giovedì alle 20:45, che chiuderà il decimo turno di Serie A, non sarà una partita come le altre per Ivan Juric.

Il tecnico affronta infatti la squadra che ha allenato fino a pochi mesi fa e soprattutto lo fa in una situazione molto complicata visti gli ultimi risultati e il clima che si respira intorno all'ambiente giallorosso.

La Roma è reduce da due sconfitte consecutive in campionato; prima con l'Inter e poi la clamorosa debacle contro la Fiorentina pochi giorni fa.

Ecco le parole di Juric in conferenza stampa.