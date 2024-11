La Roma delude anche in Europa League: la panchina di Juric è sempre più a rischio

I giallorossi deludono anche in Europa League e ora la posizione del tecnico è appesa ad un filo: "C'è tanta negatività intorno a noi".

Nemmeno la vetrina europea riesce a rilanciare le quotazioni di una Roma in totale crisi. Il deludente pareggio per 1-1 contro l'Union Saint-Gilloise non fa altro che appesantire il bilancio di una gestione targata Ivan Juric che non può evidentemente soddisfare il club capitolino.

I risultati continuano a non arrivare e di conseguenza il futuro del tecnico croato sembra letteralmente appeso ad un filo, con l'ormai imminente sosta che potrebbe - salvo colpi di scena - portare all'ennesimo ribaltone in panchina dopo quello che ha condotto all'addio di Daniele De Rossi.

Per questo motivo, la partita contro il Bologna ha tutti i connotati dell'ultima spiaggia per Juric che, al netto delle difficoltà di gioco e di risultati, continua ad operare scelte dal punto di vista tattico e tecnico che non convincono l'ambiente giallorosso.