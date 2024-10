La Roma aveva chiesto aiuto a Equalize: "Vogliono bonificare Trigoria e la sede"

La Roma si era rivolta a Equalize per timore della presenza di cimici a Trigoria e in sede: l'azienda è al centro del caos sul dossieraggio illegale.

Italia sconvolta dal caso Equalize, ovvero la società di investigazione finita al centro dell'inchiesta della Procura di Milano per l'archiviazione di dati ottenuti in modo illegale.

Dossieraggi che coinvolgono in maniera indiretta anche il calcio italiano, in particolare la Roma che, secondo quanto riportato da 'la Repubblica', si era affidata proprio a Equalize per bonificare il centro sportivo di Trigoria e la sede dalla presenza di eventuali cimici.

Il club giallorosso è comunque da considerare totalmente estraneo all'indagine.