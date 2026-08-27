La nostalgica doppia sfida da ex di Mourinho in Champions League: lo Special One affronta Inter e Roma col Real Madrid

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La Champions League ricomincia subito nel segno della nostalgia.
Il sorteggio della Fase campionato ha infatti regalato una doppia sfida da ex per Josè Mourinho, che affronterà col Real Madrid sia la Roma che l'Inter.
Lo Special One ha lasciato ottimi ricordi in entrambe le piazze, dove ha regalato trofei ma soprattutto fortissime emozioni. Tanto da restare nel cuore dei tifosi giallorossi e nerazzurri.
Molto diversi invece sono stati motivi degli addii di Mourinho prima all'Inter e poi alla Roma.