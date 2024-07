La maledizione di Harry Kane non ha fine: non ha ancora vinto un trofeo in tutta la carriera

La sconfitta dell'Inghilterra contro la Spagna non interrompe il clamoroso tabù: il bomber del Bayern è ancora a caccia del primo trofeo di squadra.

La maledizione continua. Harry Kane, ancora una volta, non ha vinto. E in una carriera individualmente brillante, sia dal punto di vista realizzativo che delle maglie indossate, è e rimane una macchia clamorosamente difficile da cancellare.

All'Olympiastadion di Berlino, l'Inghilterra si è nuovamente arenata a un passo dalla riva. Ha vinto la Spagna, ha vinto Oyarzabal, l'MVP della finalissima. Hanno perso i Tre Leoni, come tre anni fa contro l'Italia. E ha perso Kane. Di nuovo.

Un tabù che resiste ormai da tredici anni, imperterrito. Ovvero dall'anno in cui Kane ha fatto il proprio esordio da professionista a livello di prima squadra, con la maglia del Leyton Orient, in prestito dal Tottenham. In quasi tre lustri di carriera, l'Uragano non ha alzato neppure un trofeo.