La lettera d’addio di Cataldi alla Lazio: “Non avrei mai immaginato un epilogo così”

Il messaggio social del centrocampista dopo l'addio alla Lazio e un percorso iniziato da bambino fino alla prima squadra e alla fascia da capitano.

Un addio inaspettato. Danilo Cataldi ha salutato la Lazio e nell’ultimo giorno della finestra estiva di calciomercato si è trasferito alla Fiorentina. Un epilogo scritto dopo gli eventi delle ultime settimane, con la fascia da capitano sul braccio di Zaccagni dopo l’addio di Ciro Immobile e quel ruolo sempre più marginale nello scacchiere tattico di Marco Baroni, ma che lascia l’amaro in bozza in tutto l’ambiente biancoceleste.

La cessione di Cataldi rappresenta, infatti, un duro colpo per i tifosi laziali, che non si aspettavano l’addio di un calciatore cresciuto nel club e che si è sempre dichiarato tifoso della Lazio, partendo dalle giovanili fino al sogno della prima squadra e di indossare la fascia da capitano. Un percorso fatto di sacrifici e tanta gavetta, con i prestiti per crescere, fino al rientro definitivo a Formello per restarci.

Dopo l’ufficialità del passaggio alla Fiorentina, Danilo Cataldi ha pubblicato una lunga lettera sui suoi canali social per salutare la Lazio e i suoi tifosi.