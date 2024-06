La Juventus stringe per Douglas Luiz: visite mediche negli USA

I bianconeri puntano a chiudere l'accordo in breve tempo: il centrocampista brasiliano sosterrà le visite mediche negli USA durante la Coppa America.

Viaggia spedito il treno juventino. Già, proprio così, con il dt Cristiano Giuntoli impegnato a chiudere l’operazione con l’Aston Villa che porterà a Torino Douglas Luiz e la compagna Alisha Lehmann. Mentre il percorso inverso toccherà a Iling Junior ed Enzo Barrenechea, con annesso conguaglio di circa 25 milioni di euro a favore del club di Birmingham.

Ultimi metri. Gli sforzi collettivi, in quest’ultima fase, si stanno concentrando sul centrocampista argentino, inserito nel maxi affare dopo il passo indietro di Weston McKennie. L’ex Frosinone ha dato il suo totale assenso al passaggio in Premier League e, ora, restano da perfezionare gli aspetti contrattuali: c’è grande fiducia, insomma, non sono previste (altre) brutte sorprese.