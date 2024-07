La Juventus spinge per Karim Adeyemi: Giuntoli ha incontrato il padre

Il club bianconero punta forte sul tedesco classe 2002: l'obiettivo è bloccare il calciatore prima di trattare con il Borussia Dortmund.

La Juventus spinge per Karim Adeyemi. Il tedesco classe 2002 è l’obiettivo dei bianconeri per rinforzare la batteria dei trequartisti a disposizione di Thiago Motta.

Con l’imminente cessione di Matias Soulé, destinato alla Roma, e il caso Federico Chiesa, che ha il contratto in scadenza tra meno di un anno e il rinnovo sempre più in bilico, Cristiano Giuntoli ha individuato nel 22enne il profilo ideale per rinforzare la squadra bianconera.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, nelle scorse ore è andato in scena un incontro tra la società bianconera, rappresentata proprio da Giuntoli, e il papà del calciatore.