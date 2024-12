La Juventus si butta via anche con la Fiorentina: bianconeri rimontati per la sesta volta da inizio ottobre

I bianconeri si fanno riprendere due volte dalla Fiorentina e incassano l'ennesimo pareggio: è un problema di tenuta mentale?

La Juventus vede sfumare proprio nel finale una vittoria che sembrava ormai certa e che avrebbe consentito ai bianconeri di compiere un passo importante nella corsa alla zona Champions League.

E invece la squadra di Thiago Motta si è fatta raggiungere sul 2-2 dalla Fiorentina, incassando uno score decisamente impietoso che parla di 11 pareggi su 18 partite disputate in campionato. In altre parole, l'ennesima occasione gettata al vento.

Se ad inizio stagione la Juve aveva impressionato per solidità difensiva, il quadro è andato via via peggiorando e il trend recente parla di una squadra vulnerabile che, spesso e volentieri, si fa raggiungere dagli avversari anche quando sembra essere in pieno controllo della gara.