La Juventus ora corre sul mercato, gli obiettivi di Giuntoli: da Hancko a Zirkzee, chi può arrivare a gennaio

Giuntoli conferma l'intenzione di tornare sul mercato, ma non solo in difesa: "Coglieremo le occasioni". Si apre la pista Zirkzee.

La necessità di intervenire per puntellare la difesa era evidente già prima, la sconfitta subita in Supercoppa contro il Milan ha però ulteriormente innalzato il livello di allerta alla Juventus.

E per la prima volta Cristiano Giuntoli, intervistato da 'Mediaset' a margine della gara di Riad, non ha escluso interventi immediati sul mercato anche in altri reparti.

Il nome caldo è quello di Joshua Zirkzee, ormai in rotta al Manchester United col nuovo tecnico Amorim e desideroso di tornare a lavorare con Thiago Motta.

L'articolo prosegue qui sotto

La trattativa, ad oggi, resta in salita per le richieste del club inglese che non vuole dilapidare l'importante investimento compiuto sull'olandese solo pochi mesi fa.

La Juventus però non ha fretta e attende condizioni più favorevoli, forte del gradimento già espresso dal giocatore.

Ma chi sono gli obiettivi di Giuntoli a gennaio? Chi può arrivare subito alla Juventus?