La Juventus chiede la grazia per Kalulu: il precedente del 2023 con Lukaku

Pierre Kalulu in campo sabato pomeriggio nella sfida valida per il ventiseiesimo turno di Serie A con il Como.
È questa la speranza della Juventus che, come è emerso nelle ultime ore, si è rivolta direttamente al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, per chiedere una grazia per il suo difensore.
In sostanza, il club bianconero chiede che venga revocata la squalifica comminata al giocatore a seguito del doppio giallo rimediato nel corso della partita con l’Inter giocata lo scorso 14 febbraio.
Una richiesta straordinaria che ha un precedente che risale al 2023: in quell’occasione venne revocata una squalifica inflitta a Romelu Lukaku.