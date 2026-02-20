La Juventus chiede la grazia per Kalulu: il precedente del 2023 con Lukaku

Quelle di Lukaku e Kalulu sono state due vicende dai contorni ovviamente diversi.

Nel caso dell’attaccante belga emerse, come spiegato allora dalla FIGC, che era emerso in maniera inequivocabile che il giocatore era stato oggetto “in più occasioni, di gravi, ripetute e deprecabili manifestazioni di odio e discriminazione razziale tali da poter giustificare comportamenti formalmente non regolamentari e, come tali, valutati dal direttore di gara”.

Lukaku venne dunque graziato anche tenendo conto del fatto che uno dei principi fondamentali dell’ordinamento sportivo è la lotta contro qualsiasi forma di razzismo, cosa che chiaramente non è avvenuta con Kalulu.

Il difensore della Juventus ha rimediato un secondo giallo per un fallo ai danni di Bastoni che poi le immagini hanno dimostrato non esserci, ma in questo caso si è trattato di una “decisione di campo” presa dal direttore di gara.