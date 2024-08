Juventus vs Como

All'Allianz Stadium, contro i lariani, il gioiello turco scenderà in campo per la prima volta indossando la maglia numero 10.

Inizia dal palcoscenico dell'Allianz Stadium, e dalla sfida contro il Como, la stagione 2024/25 della Juventus. La prima con Thiago Motta al timone del club bianconero.

E giusto per rimanere in tema di grandi novità, quella decisamente più importante e di rilievo è quella che riguarda Kenan Yildiz.

Per il gioiello turco di 19 anni non sarà infatti una partita qualunque. Per l'ex Bayern Monaco sarà infatti la prima uscita ufficiale con la maglia numero 10.