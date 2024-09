La giornata in casa Inter: confronto tra Inzaghi e la dirigenza dopo il flop nel derby

Confronto in quel di Appiano Gentile tra Simone Inzaghi e la dirigenza dell'Inter: sul tavolo le soluzioni per uscire dall'impasse.

Giornata di ripresa degli allenamenti in casa Inter, dopo il solito giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi all'indomani di ogni incontro: l'ultimo, in particolare, non ha riservato belle sorprese ai nerazzurri.

Nel derby è arrivato un sorprendente k.o. per quelle che erano le previsioni della vigilia: Fonseca e il Milan hanno messo alle corde i campioni d'Italia, apparsi irriconoscibili e lontanissimi parenti della squadra che un anno fa dominava la scena nazionale.

Una situazione che al momento non ha fatto scattare il campanello d'allarme, ma che comunque merita una riflessione approfondita per scongiurare scivoloni del genere anche nelle prossime uscite.