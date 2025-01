Il club bianconero piazza il secondo colpo dopo Alberto Costa: accordo raggiunto con il PSG per l'arrivo dell'attaccante francese in prestito secco.

La Juventus ha individuato in Randal Kolo Muani, attaccante francese del PSG, il rinforzo ideale per potenziare il proprio reparto offensivo in vista della seconda metà di stagione.

Il club bianconero sta lavorando per portare alla corte di Thiago Motta il centravanti transalpino, che è sempre più vicino al suo trasferimento.

Nonostante la concorrenza agguerrita da parte di diversi club della Premier League, nelle ultime ore la trattativa ha subito una netta accelerata, con la fumata bianca ad un passo: c'è l'accordo con il club francese.

Dopo Alberto Costa, atteso questa sera a Torino e primo acquisto del mercato invernale, Giuntoli si prepara, dunque, a piazzare il secondo colpo.

Nella giornata di domani è attesa la decisione definitiva del calciatore, che dovrà sciogliere le riserve e dare una risposta, con la tentazione Premier ancora viva.