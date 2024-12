La Fiorentina ancora in attesa del vero Colpani: tra i goal che mancano ed il possibile cambio di modulo

Andrea Colpani non è ancora riuscito ad imporsi alla Fiorentina: mancano i suoi goal, come quelli dell’intera trequarti.

Quando la Fiorentina la scorsa estate lo ha prelevato dal Monza con la formula del prestito con diritto di riscatto, sono stati in molti a parlare di un colpo potenzialmente molto importante.

Prendendo Andrea Colpani, il club gigliato si era assicurato non solo un giocatore reduce da annate così importanti da meritarsi anche l’ingresso nel giro della Nazionale maggiore, ma anche un elemento che Raffaele Palladino conosceva già alla perfezione.

In riva all’Arno si era ricomposto un duo potenzialmente da sogno, ma se l’allenatore ha già dato dimostrazione di quelle che sono le sue capacità anche in viola, El Flaco non è ancora riuscito ad imporsi.

L'articolo prosegue qui sotto

La sua prima parte di stagione è scivolata via tra pochi acuti e diverse prestazioni non all’altezza delle aspettative, un problema per una squadra che ha bisogno anche delle sue grandi qualità per restare nelle zone alte di classifica.