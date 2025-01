La confessione di Theo Hernandez su Fonseca dopo Inter-Milan di Supercoppa: "Via non solo per colpa sua"

"Gli auguro il meglio" ha detto il giocatore del Milan a proposito dell'ex allenatore, esonerato appena qualche giorno fa.

Il Milan 2024/2025 ha vinto un trofeo. La Supercoppa Italiana, conquistata ai danni dei cugini dell'Inter in rimonta. A Riyad i rossoneri passano da un 2-0 che sembrava sentenza a un 2-3 storico, trascinati dalla foga del nuovo mister Conceicao, che ha ereditato la squadra dall'esonerato Fonseca negli ultimissimi giorni di dicembre. La medaglia d'oro è finita al collo di un allenatore portoghese, ma solamente quello nuovo.

Per Fonseca, invece, solo l'esonero. E tanti dubbi su come sarebbe andata se ci fosse stato ancora lui in panchina. Sostituito dopo settimane e mesi di dubbi, alla fine l'ex mister ha pagato per tutti.

Al termine della partita vinta contro l'Inter, valida per la finale e il trofeo della Supercoppa, ha avuto un pensiero per Fonseca uno dei giocatori più discussi durante la sua breve era rossonera, ovvero Theo Hernandez, decisivo contro i cugini nerazzurri.