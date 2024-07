La 9 del Milan è ancora libera, Morata non l'ha presa: arriva un altro attaccante?

Il neo rossonero si è preso il 7, che gli ha portato fortuna con la Spagna: gliel'ha ceduto Adli. Da Abraham a Fullkrug, ora caccia a un'altra punta.

Adesso sì, tutto è diventato ufficiale: Alvaro Morata è un nuovo giocatore del Milan. La chiusura formale di una trattativa che, di fatto, era arrivata alla fumata bianca negli scorsi giorni, con tanto di visite mediche già effettuate.

Paulo Fonseca si vede dunque recapitare l'attaccante centrale che il Milan andava cercando da tempo: ovvero da quando Olivier Giroud se n'è andato per fine contratto, ma anche e soprattutto da quando si sono arenate le trattative con Joshua Zirkzee, poi trasferitosi al Manchester United.

"Un nuovo attaccante", però, non fa rima con "un nuovo 9". Perché no, Morata non ha preso la maglia numero 9 del Milan: ne ha scelta un'altra.