L'Inter vuole subito il riscatto: discorso di capitan Lautaro e Barella alla squadra nello spogliatoio a Riad

I nerazzurri sono rientrati questa mattina a Milano: nello spogliatoio a Riad, dopo la gara, il capitano e Barella hanno parlato ai compagni.

La rabbia accompagna il ritorno dell’Inter in Italia, dove la squadra è arrivata in mattinata con la delusione per la sconfitta in finale ancora viva.

Il volo, partito direttamente dallo stadio Al-Awwal, è atterrato a Malpensa poco prima delle 8.30.

L’atmosfera è molto diversa da quella di passate trasferte in Arabia, quando sui voli di rientro si festeggiava con gavettoni e balli insieme agli assistenti di volo.

Questa volta non c’è spazio per sorrisi, perché per Inzaghi e i suoi giocatori diventa cruciale metabolizzare in fretta l’amarezza, in vista degli impegni nelle altre competizioni che richiedono concentrazione e determinazione.