L'Inter ritrova Buchanan: contro la Juventus ci sarà, il lungo infortunio è alle spalle

Il canadese è recuperato dalla frattura della tibia rimediata in estate con la sua nazionale: contro la Juventus torna nell'elenco dei convocati.

Da qualche ora l'infermeria dell'Inter è un po' meno vuota: merito del recupero completo di Tajon Buchanan.

L'esterno canadese, arrivato a gennaio dal Club Brugge, è finalmente disponibile dopo il grave infortunio che lo aveva messo k.o. in estate durante la Copa America, per la quale era stato convocato col Canada.

Buchanan sarà a disposizione di Inzaghi per il big match di domenica sera contro la Juventus: magari non per scendere in campo dopo cinque mesi, ma quantomeno per tornare a respirare l'aria degli impegni ufficiali.