L'Inter punta a blindare Chivu: si prepara il rinnovo, le cifre e la possibile durata del contratto

Quello di Cristian Chivu è un mondo che si è letteralmente ribaltato nel giro di meno di quindici mesi.

Un arco temporale brevissimo, nel corso del quale prima ha esordito su una panchina di Serie A e guidato il Parma (che prima del suo arrivo era terzultimo) verso la salvezza, poi si è guadagnato una chiamata da parte dell'Inter, ha spazzato via lo scetticismo iniziale ed infine, al primo tentativo, ha vinto lo Scudetto.

Chivu è oggi uno dei tecnici maggiormente in ascesa del panorama calcistico europeo e non solo ed è normale che l'Inter, dopo avergli affidato l'arduo compito di raccogliere l'eredità di Simone Inzaghi, voglia oggi blindarlo.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il club meneghino ha già preparato il percorso da seguire e presto le parti si vedranno.