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ChivuGetty Images
Leonardo Gualano

L'Inter punta a blindare Chivu: si prepara il rinnovo, le cifre e la possibile durata del contratto

Serie A
Inter

L'Inter è soddisfatta del lavoro portato avanti da Chivu in questa stagione, tanto che c'è già il rinnovo in cantiere: il possibile incontro dopo la Coppa Italia.

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Quello di Cristian Chivu è un mondo che si è letteralmente ribaltato nel giro di meno di quindici mesi.

Un arco temporale brevissimo, nel corso del quale prima ha esordito su una panchina di Serie A e guidato il Parma (che prima del suo arrivo era terzultimo) verso la salvezza, poi si è guadagnato una chiamata da parte dell'Inter, ha spazzato via lo scetticismo iniziale ed infine, al primo tentativo, ha vinto lo Scudetto.

Chivu è oggi uno dei tecnici maggiormente in ascesa del panorama calcistico europeo e non solo ed è normale che l'Inter, dopo avergli affidato l'arduo compito di raccogliere l'eredità di Simone Inzaghi, voglia oggi blindarlo.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il club meneghino ha già preparato il percorso da seguire e presto le parti si vedranno.

  • FBL-ITA-SERIEA-PISA-INTERAFP

    DOPO LA FINALE DI COPPA ITALIA

    Chiuso con largo anticipo il discorso Scudetto, all'Inter non restano che due obiettivi: chiudere bene il campionato e soprattutto vincere la Coppa Italia.

    Come spiegato da 'La Gazzetta dello Sport', sarà proprio dopo la finale con la Lazio, che potrebbe regalare un prestigiosissimo 'double', che Marotta convocherà Cristian Chivu in sede.

    La volontà dell'Inter è quella di andare avanti con il tecnico romeno, ma anche di non presentarsi ai blocchi di partenza della prossima stagione con un allenatore in scadenza.

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  • UN LAVORO QUASI PERFETTO

    Cristian Chivu, che prima dell'Inter aveva solo tredici panchine alle spalle in Serie A, non solo non ha patito il salto immediato in una big, ma ha svolto un lavoro quasi perfetto.

    Era chiamato a rivitalizzare un gruppo tramortito dal drammatico finale della scorsa stagione e dal pesantissimo 5-0 patito contro il PSG, a rinsaldare alcune fratture che si erano create nello spogliatoio (clamorosa, poco dopo il suo arrivo, la polemica tra Lautaro Martinez e Calhanoglu), a raccogliere un'eredità pesante come quella di Inzaghi e a lottare per lo Scudetto.

    Tutte cose che gli sono ampiamente riuscite e la cosa gli va ampiamente riconosciuta. L'unico vero neo di una stagione quasi da incorniciare è stata l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt e sarà anche su questo che bisognerà lavorare in futuro.

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  • LE CIFRE PER IL RINNOVO

    Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', a Chivu verrà proposto un meritato adeguamento del contratto.

    Si passerà dagli attuali 2,1 milioni a stagione ad un ingaggio da tre milioni l'anno.

    Ovviamente non verrà affrontata solo la questione economica, ma anche quella della durata: l'accordo dovrebbe prevedere una firma fino al giugno 2028.

  • Chivu Inter Parma Serie A ScudettoGetty Images

    CON UN ALTRO STATUS

    Quello che si siederà al tavolo per il rinnovo sarà un Chivu diverso da quello di un anno fa.

    Allora era un giovane allenatore che vedeva nel ritorno all'Inter un'occasione unica, oggi invece è un tecnico affermato con uno Scudetto nel palmares.

    Questo vuol dire che il suo status è cambiato e se l'anno scorso firmò senza trattare, visto anche l'imminente inizio del Mondiale per Club, in questa occasione potrà avanzare qualche richiesta in più, soprattutto di natura tecnica e progettuale

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